Le 24 novembre 2024, le patriarche serbe Porphyre a célébré la sainte liturgie en la cathédrale Saint-Sava de Londres et, à cette occasion, a intronisé Mgr Nectaire, en tant qu’évêque du diocèse de Londres et des îles britanniques et Irlande de l’Église orthodoxe serbe.Le patriarche était assisté par l’évêque Nectaire déjà mentionné, par les métropolites Dosithée de Scandinavie, Arsène de Niš et Joseph d’Europe occidentale (Église orthodoxe roumaine) ; les

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.