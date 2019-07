Mgr Nicétas a célébré sa première divine liturgie en tant qu’archevêque de Thyateira et de la Grande-Bretagne le dimanche 28 juillet. La célébration de la liturgie pontificale s’est tenue à la cathédrale Sainte-Sophie de Londres, présidée par Mgr Nicétas, archevêque de Thyateira entouré du métropolite Alexis d’Atlanta, du métropolite Georges de Guinée, du métropolite Dimitri d’Irinoupolis, du métropolite Nathanaël de Chicago, du métropolite Chrysostome d’Ilioupolis, des évêques Athanase de Tropaion, Irénée d’Amérique orientale, Dimitri de Mokissos et Maxime de Mélitène. Les higoumènes des monastères de Xenophontos et Pantocrator du Mont-Athos, Alexis et Gabriel y ont aussi participé. Il est aussi à noter la présence d’une grande foule de fidèles présents à l’église afin d’honorer de leur présence le nouvel archevêque.

La veille, samedi 27 juillet a eu lieu l’intronisation officielle du nouvel archevêque. Le patriarche Bartholomée était représenté par le métropolite Emmanuel de France. Dans son discours, Mgr Emmanuel a déclaré que cette journée est cruciale pour l’Église locale mais aussi pour le parcours personnel de Mgr Nicétas, car il assume la responsabilité spirituelle d’une assemblée de fidèles, et devient le successeur de nombreux hommes et prédicateurs intègres. Mgr Emmanuel a donné ce conseil au nouvel archevêque : « Puissiez-vous devenir dans votre vie un médecin et un guérisseur des âmes. A ces deux conditions, votre travail sera agréable à Dieu ». Dans son discours, le nouvel archevêque de Thyateira a remercié le patriarche œcuménique Bartholomée, qui l’a envoyé prendre la direction de l’Église de Grande-Bretagne et d’Irlande, lui assurant qu’il restera toujours loyal envers le Phanar. Il a également déclaré : « Je viens en Grande-Bretagne à une époque où le monde est ébranlé par de nombreuses inégalités et souffrances. Pour cette raison, ma priorité est que nous puissions coopérer tous ensemble, peuple et clergé, afin de maintenir la flamme du phare de l’Orthodoxie en Grande-Bretagne et de renouveler cette lumière avec l’huile de la foi authentique et sans déformations, c’est à-dire dans la foi orthodoxe ».