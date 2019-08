Un colloque international catholique et orthodoxe sur le thème « Espace sacré et iconographie » se déroulera dans le sud de l’Italie à Otrante (Pouilles) du 3 au 5 octobre. Les intervenants orthodoxes viennent de Serbie, du Kosovo, l’archimandrite Hilarion du monastère de Draganac et le hiéromoine Benoit du monastère de Visoki Dečani, de Bulgarie et de Russie, l’archimandrite Germain du monastère des Solovki. Parmi les organisateurs et intervenants, qui sont membres fondateurs de l’association organisatrice, Pantaleone : François Boespflug et Emanuela Fogliadini. Le programme est en ligne ici (flyer).