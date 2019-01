Le père Denis Baykov, prêtre de la paroisse de San Remo dépendant de l’Archevêché des églises de tradition russe en Europe occidentale a fait l’objet d’une sanction de la part du métropolite grec d’Italie, Mgr Gennadios.

Vous trouverez ci-dessous une traduction de la lettre datée du 23 janvier adressée au père Denis Baykov :

Nous vous informons que, n’ayant pas répondu à notre demande d’explications concernant vos actions anticanoniques, et ne vous étant pas présenté à notre siège de Venise, pour lequel vous aviez reçu notification par lettre (protocole n° 18/21/01.2019), après évaluation complète des documents concernant votre cas, nous avons décidé une suspension « a divinis » pour une durée de trois (3) mois, et vous invitons à vous rendre le plus tôt possible à notre siège. Par conséquent, à compter d’aujourd’hui, vous n’avez plus le droit d’accomplir des actes liturgiques ou sacramentels, de donner la bénédiction et de porter des vêtements liturgiques. Nous vous recommandons de ne prendre aucune initiative administrative ou anticanonique concernant l’Église orthodoxe du Christ-Sauveur, sainte Catherine la martyre et saint Séraphin de Sarov à San Remo.

Venise, le 23 janvier 2019

+Métropolite Gennadios

Source