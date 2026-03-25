Jean-Claude Polet : « Sophrony, un saint génial, tout simplement » (vidéo)

Dans le cadre de la cinquième Rencontre de Saint-Stéphane, organisée par la Métropole grec-orthodoxe de France le 17 mars 2026, Jean-Claude Polet, professeur émérite à l’Université de Louvain-la-Neuve et secrétaire de l’association Saint-Silouane l’Athonite, a prononcé une conférence intitulée « Sophrony, un saint génial, tout simplement ».

L’archimandrite Sophrony (Sakharov, 1896-1993), disciple de saint Silouane l’Athonite et fondateur du monastère Saint-Jean-Baptiste à Maldon (Essex), est une figure majeure de la spiritualité orthodoxe du XXe siècle. Il a été canonisé par le Patriarcat œcuménique le 27 novembre 2019.