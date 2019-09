A l’occasion des Journées du Patrimoine en France, la cathédrale de Saint-Stéphane a ouvert pour la première fois ses portes pour une visite guidée exceptionnelle qui s’est tenue ce dimanche 22 septembre, après la liturgie dominicale.

Les visiteurs parisiens ont pu découvrir cet édifice constituant partie de l΄héritage byzantin. L’église de Saint-Stéphane a été classé monument historique de Paris depuis 1995. Le conférencier et byzantiniste M. Alexis Chryssostalis, a présenté les différents détails architecturaux, iconographiques et historiques et il a également évoqué les personnalités essentielles qui ont contribué à la réalisation, le soutien et à l’évolution de cet édifice. pour voir les photographies de la cathédrale, cliquez ICI !

