Le site officiel de l'Église orthodoxe de Bulgarie a publié une déclaration du métropolite Naum de Rousse, clarifiant la position du Saint-Synode concernant la situation de l'« Eglise orthodoxe macédonienne », en insistant sur le fait que cela ne devrait pas occasionner un schisme dans le monde orthodoxe.

L' « Église macédonienne » avait demandé à l'Église de Bulgarie, en novembre, de l'aider à normaliser sa situation canonique et à devenir une Église autocéphale reconnue. L'Église de Bulgarie a accepté de lui apporter son aide, ce qui a provoqué des réactions négatives de la part des Églises serbe, grecque et de Constantinople.

La récente déclaration de l'Église de Bulgarie est une réponse à la polémique et aux protestations qui ont surgi après que le Synode ait annoncé qu'il n'enverrait pas de délégation aux célébrations du 1000e anniversaire de l'archevêché d'Ohrid afin de participer aux célébrations de l'« Église macédonienne ».

Cette décision les a fait qualifier de "traîtres à la nation" par tous ceux qui voudraient voir les Églises et les nations bulgares et macédoniennes se rapprocher.

Dans la déclaration qui a été publiée, le métropolite Naum a déclaré au nom du Saint-Synode :

1. Les hiérarques n'ont jamais eu l'intention d'abandonner leur histoire longue de plusieurs siècles et leur identité canonique en tant que successeurs de l'archidiocèse historique bulgare d'Ohrid, quelle que soit la situation politique actuelle qui fait qu'Ohrid se trouve à l'intérieur des frontières de la Macédoine ;

2. Le Synode n'a pas envoyé de délégués à la célébration de l'anniversaire des schismatiques parce que cela constituerait en fait une « trahison nationale », car la participation à l'événement équivaudrait à une reconnaissance implicite des prétentions de l'« Église macédonienne » en tant qu'héritière de l'archevêché d'Ohrid, en tant que successeur de l'archevêché historique d'Ohrid ;

3. Les évêques de Bulgarie s'efforcent de préserver leur identité nationale avec intégrité et dignité tout en préservant les règles canoniques de la sainte orthodoxie, « ne permettant aucune atteinte à l'unité de l'Église catholique apostolique ».

4. L'idée que l'Église bulgare puisse reconnaître l'« Église macédonienne » sans avoir à redouter un schisme dans le monde orthodoxe est fausse et malhonnête, et n'est pas respectueuse de la dignité des chrétiens orthodoxes ;

5. La lettre originale de l'archevêque Stéphane de Skopje de l'« Église macédonienne » schismatique ne stipule pas qu'ils reconnaissent l'Église de Bulgarie comme leur Église-mère, maisqu'ils la reconnaîtront comme leur Église-mère uniquement si les Bulgares reconnaissent d'abord les Macédoniens comme autocéphales. « Ce qui veut dire que leur désir n'est pas inconditionnel », conclut la déclaration.

