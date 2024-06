Le 18 juin 2024, la cour d’appel de Vinnytsia a confirmé le verdict du tribunal de première instance contre le métropolite Jonathan de de Toultchine et Bratslav de l’Église orthodoxe ukrainienne. Celui-ci, l’un des plus anciens hiérarques de l’Église d’Ukraine, célèbre compositeur de musique liturgique et poète, a été condamné à 5 ans de prison avec confiscation des biens, et la sentence entrera en vigueur le 21 juin. L’accusation a

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.