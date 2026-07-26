La Cuisine de saint Brieuc, épisode 6 : Nicolas

Dans ce nouvel épisode de La Cuisine de Saint-Brieuc, Yustina reçoit Nicolas, 23 ans, d’origine russe, qui a grandi en France au sein d’une famille orthodoxe et dont le père est prêtre. Il raconte avec sincérité ce que signifie grandir « dans l’Église », entre vie familiale, liberté personnelle, adolescence, questionnements et redécouverte consciente de la foi.

Un échange vivant, parfois drôle, sur le regard porté sur les enfants de prêtres, la place du doute dans la vie chrétienne et les nouvelles formes de religiosité qui se développent sur les réseaux sociaux. Nicolas plaide pour une foi réfléchie, ouverte aux autres et libérée du rigorisme : une foi héritée, certes, mais finalement choisie.