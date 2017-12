La fête de la Nativité au Phanar

La fête de la Nativité du Christ a eu lieu au Phanar dans une atmosphère joyeuse et dans la tradition de l’Église de Constantinople. La divine liturgie, célébrée en la cathédrale Saint-Georges, était présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée, assisté par le métropolite doyen de Nicée Constantin, les métropolites de Philadelphie Méliton, de Sébaste Dimitri, de Myron Chrysostome, de Kallioupolis et Madytа Stéphane et de Prousse Elpidophore. Après l’Évangile, le secrétaire du Saint-Synode, l’archimandrite Joachim, a lu depuis l’ambon le message patriarcal pour la fête de la Nativité. Étaient présents le métropolite de Perge Evanghelos, l’évêque d’Erythra Cyrille, confesseur de l’archevêché de Constantinople, les archontes, l’ambassadeur Evanghelos Sekeris, consul général de Grèce à Constantinople, le consul d’Ukraine Maksym Vdovychenko, le maire de Didymoteicho Paraskevas Patsouridis et un grand nombre de fidèles de Constantinople et de l’étranger. La veille de Noël, les grandes vêpres de la fête ont été célébrées en présence du patriarche œcuménique.

