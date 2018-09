La Journée européenne des langues a été fixée depuis 2001 au 26 septembre par le Conseil de l’Europe. Le même jour, l’Église orthodoxe roumaine honore un saint qui connaissait, outre sa langue maternelle, encore six langues. Il s’agit de saint Neagoe Basarab, souverain de Valachie de 1512 à 1521, qui connaissait le roumain (sa langue maternelle), le slavon, le grec, le latin, le turc, l’allemand et le hongrois. Avant d’avoir occupé des fonctions dans les structures étatiques des pays roumains, Neagoe Basarab a voyagé dans plusieurs pays d’Europe centrale et dans l’empire ottoman, et les connaissances qu’il avait acquises l’ont aidé dans les relations extérieures de l’État. Avant de devenir souverain, il fut grand chambellan (décembre 1501 – 19 juin 1509) et grand écuyer de la cour (24 avril 1510 – 28 novembre 1511). Le site Basilica.ro a dressé une liste complète des saints roumains polyglottes que l’on peut trouver ici.

Source