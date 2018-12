Enseignante universitaire en Angleterre pendant 20 ans, Haniel Sofia Rivière anime depuis plusieurs années, stages et pèlerinages sur Patmos. Ses origines familiales (française, grecque et arménienne d’Egypte) lui ont transmis une perspective oecuménique et un profond respect pour la richesse des traditions spirituelles. Elle propose de vivre la Pâques orthodoxe à Patmos ;

« La découverte de Patmos nous amène à une rencontre avec le sacré enfoui au plus profond de chacun de nous. Cette île bénie exhale une atmosphère propice à la contemplation. Bien des pèlerins font un long chemin jusqu’à la découverte émouvante de la Grotte de l’Apocalypse où Saint Jean, le disciple bien-aimé de Jésus a entendu la voix de Dieu. Tout au long de cette semaine Sainte et de la célébration de la Pâques orthodoxe, nous allons vivre des moments inoubliables. Je vous proposerai d’assister à toutes les principales cérémonies religieuses qui marquent les étapes de la Résurrection dans de magnifiques églises chargées d’histoire et de dévotion. Chaque jour, je vous offrirai un séminaire de préparation afin de vous familiariser avec les rituels, la tradition et les chants byzantins et nous découvrirons également les traditions locales. Afin de permettre à chacun d’expérimenter l’ouverture de son cœur et de son esprit, nous aurons, chaque jour, des pauses silencieuses laissées libres pour prier et se connecter à la nature. Une ancienne chapelle attenante à notre hôtel nous sera ouverte. Nous aurons la grande joie de participer à la célébration de la Résurrection avec la messe de minuit. Suivra la fête traditionnelle.

Prix du Stage: €820 par personne

Sont inclus: l’hébergement en chambre double pour 7 nuits, tous les petit- déjeuners, et déjeuners, le premier dîner à l’arrivée, le dernier dîner avant le départ et le déjeuner de fête, les séminaires, les visites guidées, l’entrée aux sites, ainsi que les déplacements en voiture de location.

Non inclus : le voyage jusqu’à Patmos, l’assurance, 5 dîners et les boissons.

Hébergement à Villa Knossos www.villaknossos.com

programme détaillé sur demande haniel.sofia@me.com