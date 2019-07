Dans sa prédication dominicale, alors qu’était lue la parabole du Christ au pays des Gadaréniens, le patriarche Daniel a souligné dans son homélie que le Sauveur a prêché plus par les actes que par les paroles : « Après qu’Il eut libéré les deux hommes possédés par le démon, le Sauveur a exhorté les habitants au moyen des pertes matérielles produites par la noyade des porcs et de Son départ de leur territoire. Il n’a rien expliqué, Il ne leur a pas fait de leçon de morale et alors qu’ils lui ont demandé de partir, Il est parti » a dit le patriarche. C’est de cette façon que le Christ a réprimandé les Gadaréniens, parce que leur désir de profit commercial par la vente des porcs, considérés animaux impurs selon la Loi mosaïque, était devenue une préoccupation matérielle excessive, un asservissement de l’âme. « Ils étaient plus préoccupés par les valeurs matérielles des porcs que par la guérison spirituelle de leurs concitoyens souffrants. La perte causée par la noyade des porcs leur semblait plus importante que le bienfait de la guérison des deux hommes possédés » a souligné le patriarche. « Le Sauveur Jésus-Christ nous montre qu’Il n’a pas enseigné les hommes seulement par les paroles, mais aussi par les œuvres, les miracles, par les guérisons, mais aussi par des reproches indirects, en utilisant des préjudices matériels pour corriger spirituellement les hommes », a ajouté le primat qui a précisé que nous voyons ici la pédagogie divine : « Dieu a permis les pertes matérielles afin d’appeler par leur intermédiaire les hommes au repentir, au redressement, à les faire rechercher plus les biens spirituels que matériels ». Quant au sujet central du texte évangélique, à savoir la guérison des deux possédés de Gadara, le patriarche Daniel a dit que cela n’était rien d’autre qu’une leçon d’amour de Dieu pour ceux qui sont tourmentés et déshumanisés par les démons. « Son amour humble et miséricordieux a tourmenté ces démons qui n’avaient ni humilité ni amour pour Dieu ni pour les humains ». Le primat a mentionné que personne, à Gadara, n’avait appelé Jésus-Christ, mais Il y est allé de Sa propre initiative, « parce qu’Il a voulu être présent là où l’humanité était tourmentée par les démons ». « Le Seigneur Jésus-Christ, le Médecin divin des âmes et des corps, relève, libère, guérit, et fait sien des hommes qui Lui étaient étrangers, Il leur rend la santé et la dignité, ainsi que la joie d’être en communion avec Lui », a continué le patriarche, qui a encore souligné que ce texte biblique est bouleversant parce qu’il montre « l’attitude des démons à l’égard des hommes, mais aussi celle des hommes les uns envers les autres ». « Les démons qui tourmentent les hommes utilisent ceux-ci pour tourmenter d’autres hommes », a dit le patriarche. « Les démons divisent les hommes, tandis que Dieu les rassemble, les démons tourmentent les hommes parce qu’ils les haïssent, sachant qu’ils ont été appelés à la déification. Les démons sont jaloux, ils sont pervers» a dit le patriarche. Dans ce contexte, le patriarche a souligné que la puissance des esprits mauvais est chassée par la prière quotidienne des fidèles et par le pouvoir du signe de croix, en remplissant l’âme de l’Esprit Saint, afin de ne pas laisser la place à celui qui est impur. « Le pouvoir de la Croix est le pouvoir de l’amour humble du Christ, le Fils de Dieu, l’humilité de l’amour tout-puissant du Christ crucifié et ressuscité qui effraye les démons, car ils n’ont ni humilité, ni amour envers Dieu » a conclu le patriarche de Roumanie.

Source : Basilica