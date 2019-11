Ci-dessous : la vidéo de la liturgie d’aujourd’hui dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou (avec quelques paroles en français). Au cours de celle-ci, le patriarche Cyrille a remis à Mgr Jean de Doubna la gramata (lettre patriarcale et synodale) pour l’Archevêché des églises orthodoxes russes en Europe occidentale. Mgr Jean a été élevé à la dignité de métropolite. Il a reçu des reliques du saint patriarche Tikhon de Moscou (1865-1925) et une icône des saints pères du concile de Moscou de 1917-1918. Une délégation de l’Archevêché d’une centaine de clercs et de laïcs l’accompagnait. Un album de photographies de cet évènement est en ligne ici (dont celle ci-dessus et ci-dessous).

La vidéo de la liturgie célébrée aujourd’hui dans la cathédrale du Christ-Sauveur à Moscou