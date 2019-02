L’ambassadeur des États-Unis en Grèce Geoffrey Pyatt a rencontré vendredi dernier, dans sa résidence officielle à Athènes, Kostas Dimtsas, gouverneur civil du Mont Athos. Dans un tweet, l’ambassadeur a écrit : « C’est super de donner suite à ma visite au Mont Athos en avril, avec le gouverneur civil Kostas Dimtsas. Je lui ai souhaité du succès dans ses nouvelles fonctions et nous avons discuté de la profonde signification de l’Athos pour la société grecque et son lien indestructible avec le Patriarcat œcuménique ».

Source

This post is also available in: English (Anglais)