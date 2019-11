À la question du journaliste Antonis Triantafyllos concernant la position du patriarche de Jérusalem Théophile qui a proposé la convocation d’une rencontre panorthodoxe (1) au sujet de la question ukrainienne, l’archevêque d’Athènes Jérôme a répondu : « Chacun ne peut convoquer un concile orthodoxe. C’est le privilège du patriarche œcuménique. Si celui-ci nous invite, nous ne dirons pas « non », mais si tout autre responsable de quelque Église que ce soit nous invite, je dirai « non ». Avant cette déclaration, l’archevêque Jérôme avait rencontré, le 22 novembre, dans les locaux de l’archevêché d’Athènes, l’ambassadeur des États-Unis en Grèce, Geoffrey Pyatt. S’adressant aux journalistes, celui-ci a déclaré que les entretiens avaient porté sur la question ukrainienne. Évoquant la reconnaissance par l’archevêque Jérôme de l’autocéphalie ukrainienne, Geoffrey Pyatt a déclaré : « C’est une décision historique, reconnaissant la souveraineté du peuple ukrainien, et naturellement, nous reconnaissons la sagesse et le leadership que l’archevêque a montrés en prenant cette décision ». Il a ajouté qu’il avait transmis à l’archevêque une lettre de Sam Brownback, ambassadeur américain pour la liberté religieuse internationale, qui exprime son respect pour la décision de l’archevêque et mentionne que les États-Unis reconnaissent la sagesse dont a fait preuve l’archevêque. On peut visionner sur le lien ci-dessous la déclaration de Geoffrey Pyatt (23ème seconde).

Source (dont photographie) : Orthodoxia new agency