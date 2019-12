L’archevêque de Chypre Chrysostome a déclaré au journal Politis que la décision du Saint-Synode des évêques de Russie de ne plus commémorer le patriarche Bartholomée, le patriarche Théodore d’Alexandrie et l’archevêque Jérôme d’Athènes, à cause de leur soutien à l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine (Patriarcat de Constantinople) constitue un pas vers le schisme, et que le patriarche Cyrille ne sera jamais considéré comme le premier des Primats de l’Église orthodoxe. Il a également formulé de sérieuses critiques à l’encontre de plusieurs hiérarques chypriotes qui ont exprimé leur position personnelle sur la question ukrainienne.

On notera que Politis est également le journal qui, récemment, a tenté d’associer l’archevêque Chrysostome à un scandale financier découlant d’événements survenus il y a plusieurs années, en lançant même une pétition contre lui adressée au procureur général de Chypre.

Des représentants de l’Église de Russie ont été envoyés par le patriarche Cyrille afin de convaincre l’archevêque Chrysostome, a dit le Primat chypriote, mais sans atteindre le but recherché : « Il a envoyé des gens pour me dire que je suis censé être à ses côtés. Et je leur ai répondu : je ne soutiens pas ce que vous faites. Nous cessons de commémorer ceux qui s’écartent de la foi orthodoxe et je vous pose la question : le patriarche œcuménique, l’archevêque d’Athènes et le patriarche d’Alexandrie sont-ils hérétiques pour que vous ne les commémoriez plus ? Ce n’est tout simplement pas possible. Vous avez le droit de protester en disant qu’ils n’auraient pas dû faire ça. Vous avez le droit d’être en désaccord, le droit de dire qu’ils ont tort. Oui, vous avez le droit de le dire. Mais rompre la communion ? Ne pas concélébrer ? Nous ne concélébrons pas avec les hérétiques. Mais vos décisions sont tout simplement inacceptables ».

De plus, l’archevêque Chrysostome pense que le patriarche Cyrille voudrait être le premier parmi ses pairs, bien que cela n’arrivera jamais. « Il nous conduit vers un schisme, et le schisme est le plus grand des péchés. Je ne comprends pas. Il veut être le premier, mais je lui ai dit qu’il ne le sera jamais. Les 17 derniers siècles ont assuré à Constantinople la première place dans le monde orthodoxe. C’est comme ça. Ne vous y trompez pas. Comprenez-le. Mais son égoïsme l’en empêche », a déclaré l’archevêque Chrysostome.

Le primat chypriote a également sévèrement critiqué trois métropolites de sa propre Église pour avoir dénoncé les actions de Constantinople en Ukraine : « Au Synode, j’ai dit que nous n’allions prendre position ni en faveur de Moscou, ni en faveur de Constantinople. Je veux qu’on reste neutres pour pouvoir aider. Elles ont toutes les deux besoin d’aide. Ce sont des égoïstes et ils peuvent difficilement se réconcilier… J’ai donc dit à tous les clercs de ne faire aucune déclaration. Restez tranquille, parce que les déclarations qui concernent l’Église, qui est immortelle, resteront à jamais si elles sont erronées… Les métropolites de Kykkos, de Tamassos, et de Limassol ont parlé en vain. Mes frères, taisez-vous. Quand le Synode a pris une décision, respectez-la. Bien que le Saint-Synode ait été convoqué et ait décidé de rester neutre sur la question de l’autocéphalie ukrainienne, maintenant ils organisent une conférence avec les Russes et ils parlent à la conférence et prennent position contre le Patriarcat œcuménique », a ajouté l’archevêque Chrysostome, faisant référence à la récente conférence « Monachisme et monde contemporain », tenue à Kykkos, pendant laquelle le métropolite Nicéphore a qualifié les actes du patriarche Bartholomée en Ukraine de « non canoniques » et conduisant à un schisme. En juillet, les trois métropolites mentionnés ci-dessus ont publié un communiqué commun réfutant les fausses nouvelles venues d’Ukraine selon lesquelles eux-mêmes et l’Église de Chypre avaient reconnu les schismatiques de l’EOAU (PC). Ils ont même précisé respecter l’institution du Patriarcat œcuménique, mais en indiquant qu’ils sont profondément préoccupés par ce qu’il a fait en Ukraine. Le Saint-Synode de l’Église de Chypre a publié en février une déclaration sur la crise ukrainienne qui, sans reconnaître l’Église orthodoxe autocéphale d’Ukraine, ne faisait aucune critique substantielle des décisions du patriarche Bartholomée. Le même jour, le métropolite Nicéphore a publié sa propre déclaration sur Romfea qui était d’un ton et un caractère sensiblement différents. Il y affirmait avec force qu’il est inadmissible d’avoir une communion eucharistique avec les schismatiques non-ordonnés de l’EOAU (PC), ce qui contraste avec l’affirmation de l’archevêque Chrysostome qui déclare refuser de célébrer seulement avec les hérétiques. Il a été révélé plus tard que le métropolite Athanase n’avait pas signé la déclaration synodale car il était en désaccord avec elle sur plusieurs points, bien qu’il la respecte comme étant la position du Synode. Les trois métropolites n’ont en aucune façon présenté leur position comme étant la position officielle de l’Église de Chypre.

