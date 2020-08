L’archiprêtre Alexandre Tchesnokov, auteur de plusieurs ouvrages sur l’ermitage de Glinsk, est décédé

L’archiprêtre Alexandre Tchesnokov, auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles sur l’ermitage de Glinsk, est décédé. Au cours de ces dernières années, le père Alexandre, avec ses deux fils, Nikolaï et Zinoviy, avait publié des biographies complètes de plusieurs startsy de l’ermitage de Glinsk, qui fut au XIXème et au XXème siècle, l’un des […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter