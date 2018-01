Le 1er janvier, des centaines de fidèles ukrainiens sont venus vénérer les reliques de saint Amphiloque de Potchaïev

Le 1er janvier, jour de la mémoire de saint Amphiloque de Potchaïev (1894-1971), une divine liturgie solennelle a été célébrée à la Laure de la Sainte-Dormition de Potchaïev. Des centaines de fidèles sont allés à la rencontre de la nouvelle année en vénérant les reliques du grand saint. La Laure rapporte que chaque année, de plus en plus de pèlerins de toutes les régions d’Ukraine affluent à Potchaïev pour vénérer le saint pendant la nuit du Nouvel An. Les vigiles nocturnes, avec un acathiste au saint ont été célébrées en la cathédrale du monastère, dédiée à la Transfiguration. Après une courte pause, la divine liturgie a commencé la nuit, dans la même église. Une autre Liturgie a eu lieu plus tard, présidée par le métropolite de Khoust et Vinogradov Marc, assisté par dix autres évêques. Après la divine liturgie, le reliquaire avec les restes incorrompus du saint a été transféré en procession jusqu’à l’église des grottes où un office d’intercession a été célébré. Saint Amphiloque (dans le monde Jacques Holovatiouk) de Potchaïev était un thaumaturge, qui avait le don de clairvoyance. Il est entré au monastère à l’âge de 31 ans et est devenu moine à l’âge de 38 ans. Il a accompli différentes obédiences au monastère, et soignait les gens en tant qu’ostéopathe et assistant médical. En 1962, il empêcha la fermeture de la cathédrale de la Sainte-Trinité de la Laure de Potchaïev, raison pour laquelle il a été interné dans un hôpital psychiatrique. Après avoir été libéré de l’hôpital, le saint staretz revint à son village natal de Malaïa Ilovitsa, dans la région de Ternopol, où il vécut avec son neveu, célébrant des offices d’intercession et guérissant les malades. À l’instigation des fonctionnaires locaux, saint Amphiloque fut sévèrement battu par un membre de sa famille. Le staretz mourant fut emmené à la Laure et tonsuré moine du grand habit, après quoi il fut miraculeusement guéri. Ensuite, le saint revint chez lui où il priait avec ferveur et recevait les malades, et ce jusqu’à la fin de sa vie. Saint Amphiloque s’est endormi dans le Seigneur le 1er janvier 1971 à l’âge de 76 ans. Ce grand ascète a été canonisé localement en 2002, et sa vénération dans toute l’Église orthodoxe russe a été décidée en 2016.

