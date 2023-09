Le clergé, les moines et les laïcs du diocèse de tcherkassy exigent la libération immédiate de leur archipasteur, le métropolite théodose

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le clergé, les moines et moniales, ainsi que les laïcs du diocèse de Tcherkassy de l’Eglise orthodoxe ukrainienne ont adressé au président Zelensky, au pouvoir ukrainien et au tribunal de Tcherkassy l’appel suivant en faveur du métropolite de Tcherkassy et de Kaniev Théodose, assigné à résidence. « Le Christ est parmi nous ! Ces mots auraient dû résonner avec force et puissance aujourd’hui parmi notre peuple ukrainien lourdement éprouvé. Mais, à notre