Le gouvernement monténégrin a soumis au parlement son projet de loi controversé sur « la liberté religieuse » le 5 décembre, malgré l’opposition de l’Église orthodoxe serbe. Le projet propose d’enregistrer comme propriété de l’État tous les édifices et sites religieux qui appartenaient au Royaume du Monténégro avant que celui-ci rejoigne la Yougoslavie au début du XXème siècle. L’Église orthodoxe serbe, majoritaire au Monténégro, a tiré la sonnette d’alarme lorsque le projet initial a vu le jour en mai de cette année, avertissant que la loi avait pour intention de saisir les biens de l’Église. Le projet de loi sera soumis maintenant au parlement pour examen en session extraordinaire, laquelle est prévue plus tard ce mois-ci. Environ 100’000 citoyens du Monténégro ont signé une pétition contre le projet de loi, sans pour autant changer la détermination du gouvernement. L’État favorise une « Église orthodoxe monténégrine », un groupuscule schismatique dirigé par un clerc défroqué, et soumet l’Église orthodoxe serbe à des pressions diverses, prétendant qu’elle est hostile à l’indépendance du pays. Toutefois, le ministre de la Justice, Zoran Pažin a déclaré de son côté que « le gouvernement n’avait pas l’intention d’entrer dans les églises, ni d’empêcher qui que ce soit de disposer de ses droits religieux dans ces bâtiments ». Le projet de loi original a été renvoyé pour révision au mois de juin après que les hiérarques serbes aient déclaré qu’ils défendraient les biens de l’Église même au prix de leur vie. Au mois d’octobre, le Premier ministre Duško Marković a dit que le gouvernement était prêt à proposer la loi avec ou sans l’approbation de l’Église. Selon l’archiprêtre Velibor Džomić, le gouvernement a ignoré les suggestions et les observations de l’Église soumises par son conseiller juridique le 27 novembre. L’Église n’a tout simplement jamais reçu de réponse. Des milliers de fidèles orthodoxes s’étaient rassemblés au mois de juin à Podgorica pour montrer leur soutien aux droits de l’Église orthodoxe canonique et de prier Dieu pour qu’Il aide à protéger l’Église au Monténégro. Dans une récente lettre (en anglais, ici) au Premier ministre et aux ambassadeurs étrangers au Monténégro, le métropolite Amphiloque rappelle que « en 2011 et 2012, le gouvernement du Monténégro a conclu des accords fondamentaux avec l’Église catholique-romaine, les communautés islamique et juive. Nous avions alors exprimé publiquement notre souhait et informé officiellement le gouvernement que notre Église était désireuse de procéder au même accord avec le gouvernement – un accord qui aurait garanti le même niveau de protection légale à notre Église qu’aux autres Églises et communautés religieuses. Jusqu’à ce jour, le gouvernement n’a montré aucune volonté de conclure un tel accord avec notre Église. En conséquence, l’adoption du projet de loi violerait le principe constitutionnel d’égalité des communautés religieuses ; son adoption constituerait une discrimination directe et grossière contre notre Église qui créerait une pression politique inadmissible sur la liberté et l’indépendance de notre Église et de nos fidèles ».

Source : Orthodox Christianity. Photographie du Premier ministre Duško Marković : BalkanInsight