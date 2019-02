Le métropolite de Belgique Athénagoras : « L’Église mère (de Constantinople) agit toujours pour le bien et l’unité de l’Église »

Le métropolite de Belgique Athénagoras (Patriarcat œcuménique) s’est adressé par une allocution à la conférence qui a eu lieu au siège du Parlement européen à Bruxelles jeudi dernier 21 février sous le titre « Le rôle du Patriarcat œcuménique dans l’Église orthodoxe et l’Europe aujourd’hui ». La manifestation était organisée en collaboration avec le député européen du Parti populaire européen, Manolis Kefaloyiannis, et le diocèse métropolitain de Belgique du Patriarcat œcuménique, tandis que le principal orateur était le métropolite de Smyrne Mgr Bartholomée, se trouvant alors à Bruxelles. Dans son allocution, le métropolite Athénagoras a déclaré : « Ceci est une occasion, lors de cet événement de ce soir, pour exprimer notre soutien à l’Église mère, notre Patriarcat œcuménique, qui agit et œuvre toujours avec pour critère le bien et l’unité de notre Église. Le Patriarcat œcuménique n’a jamais œuvré pour la division et la désintégration de l’unité des orthodoxes… L’unité de notre Église est éprouvée aujourd’hui. Nous avons connu des épreuves semblables dans de nombreuses phases de l’histoire ecclésiastique, lesquelles ont été finalement surmontées avec l’aide de Dieu. Notre Patriarcat œcuménique, sur la base des droits que la tradition et l’histoire de notre Église lui ont légués, a pris la même initiative pour tant d’autres Églises, sœurs et filles. Pourquoi ne l’aurait-elle pas fait avec l’Église d’Ukraine… »

Source : Romfea