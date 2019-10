Le métropolite de Corfou Nectaire : « Reportons la décision sur la question ukrainienne ! »

En vue de l’assemblée extraordinaire des évêques de l’Église de Grèce qui doit se réunir samedi 12 octobre pour traiter de la question ukrainienne, le métropolite de Corfou Nectaire a envoyé la lettre suivant aux évêques : « Par la présente, en vue de l’assemblée extraordinaire des évêques de l’Église de Grèce, à laquelle je ne puis être présent en raison de ma visite programmée à l’Église de Roumanie, précisément à Iași, où j’amènerai la relique de la main droite de saint Spyridon, je voudrais faire connaître à la hiérarchie ma position concernant le problème ukrainien. Du fait que je considère que le moment n’est pas opportun pour prendre une décision sur ce problème épineux et parce que les conditions géopolitiques dans la région plus élargie ne sont pas normales, quelle décision que ce soit aurait pour résultat de provoquer des difficultés à notre patrie, et je pense qu’il faudrait reporter cette prise de décision. Il serait bon d’attendre que les anciens patriarcats et les Églises qui nous précèdent dans l’ordre des diptyques décident d’abord et que nous-mêmes ne nous hâtions pas. Je serais encore d’accord si nous, en tant qu’Église de Grèce, faisions une tentative de médiation, afin que commence un dialogue entre le Patriarcat œcuménique et l’Église de Russie relativement à ce problème ».

Source (dont photographie) : Romfea