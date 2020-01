Le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a adressé une lettre au patriarche de Serbie Irénée pour exprimer son soutien et sa solidarité au sujet de la loi votée par le Parlement du Monténégro. Nous publions ci-dessous le texte intégral de cette lettre :

« À Sa Sainteté Irénée, archevêque de Peć, métropolite de Belgrade-Karlovci et patriarche de Serbie,

Votre Sainteté,

C’est avec tristesse que nous avons pris connaissance de la loi discriminatoire adoptée dans la nuit du 26 au 27 décembre 2019 par le Parlement monténégrin, intitulée « Sur la liberté religieuse et confessionnelle et le statut juridique des communautés religieuses », laquelle est dirigée en réalité contre les diocèses de votre très sainte Église au Monténégro. Il est triste que le Parlement monténégrin ignore la volonté de la majorité écrasante du peuple fidèle, qui se prononce contre cette loi. On sait que les autorités du Monténégro ignorent également l’Église canonique de leur pays et soutiennent les schismatiques. Malheureusement, la même chose s’est produite dans un passé récent en Ukraine également, où la position des schismatiques qui, en fait, constituent une minorité dans notre pays, a été présentée comme la voix du peuple fidèle ukrainien, tandis qu’était ignorée la voix de l’Église orthodoxe d’Ukraine, qui réunit des millions de fidèles. Aujourd’hui, tout le plérôme de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’épiscopat, le clergé et les fidèles sympathise particulièrement avec votre très sainte Église et le peuple orthodoxe du Monténégro. En effet, notre Église également a subi, l’an passé, des événements connus de tout le monde orthodoxe, qui sont similaires à maints égards à ce qui commence maintenant au Monténégro. Il s’agit des saisies de nos églises, des violences physiques contre les fidèles, des lois discriminatoires contre notre Église orthodoxe d’Ukraine et encore beaucoup d’autres choses. Il est indubitable que ce qui se produit aujourd’hui dans la vie ecclésiale du Monténégro est la conséquence des agissements anti-canoniques et volontaristes du Patriarcat de Constantinople en Ukraine, qui étaient soutenus par les ex-autorités politiques dominantes de notre pays. Il est évident que les autorités de l’État du Monténégro, de la même façon et selon le même scénario, probablement non sans influence extérieure, tentent d’agir dans le domaine religieux de leur pays, s’immisçant dans la vie de l’Église, soutenant les schismatiques et discriminant l’Église canonique. Je souhaite vous assurer, Votre Sainteté, qu’en cette période complexe pour votre Église, notre Église orthodoxe d’Ukraine compatit, prie et se trouve à vos côtés et avec tous les fidèles que réunit votre sainte Église. En effet, comme le dit le saint apôtre Paul : « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (I Co XII, 26). J’exprime sincèrement mon humble soutien dans la prière et ma solidarité fraternelle à tous les hiérarques, au clergé et aux fidèles du Monténégro, et particulièrement à S.E. l’évêque de Dioclée Méthode, qui a souffert des actions de la police locale. Je prie afin que le Seigneur très miséricordieux accorde à nos frères et sœurs, les chrétiens orthodoxes du Monténégro la paix, le calme et la possibilité de prier sans entraves dans leurs églises et qu’Il raisonne aussi et pacifie le cœur de ceux qui se dressent contre Sa sainte Église. Avec amour dans le Seigneur +Onuphre, métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine ».

Source : Pravlife