Le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque a rendu visite, le 2 décembre, à l’archevêque de Tirana Anastase, primat de l’Église orthodoxe d’Albanie. La rencontre a eu lieu dans les anciens locaux de l’archevêché orthodoxe de Tirana et sur l’initiative du métropolite Amphiloque, à l’occasion du récent tremblement de terre en Albanie. Au cours de l’entretien, le métropolite a remis à l’archevêque une contribution financière pour les sinistrés. En même temps, les hiérarques ont échangé leurs vues au sujet des différents défis auxquels fait face l’Église orthodoxe, en particulier la complication des relations entre les Églises orthodoxes locales, provoquée par la décision du Patriarcat de Constantinople d’octroyer le tomos d’autocéphalie aux Ukrainiens. L’archevêque Anastase et le métropolite Amphiloque ont convenu que la situation actuelle nécessite une décision conciliaire panorthodoxe. Le métropolite Amphiloque a informé l’archevêque Anastase sur les problèmes auxquels fait face l’Église orthodoxe au Monténégro en raison de la volonté des autorités monténégrines, au moyen de la nouvelle loi sur la « liberté religieuse », de menacer le nom, la dignité, la continuité et les biens du diocèse métropolitain du Monténégro et du Littoral et des autres diocèses orthodoxes dans ce pays, contestant ainsi la juridiction, depuis huit siècles, de l’Église orthodoxe serbe sur le territoire du Monténégro. Au cours de la conversation, l’archevêque Anastase a donné son soutien total à l’ordre canonique de l’Église orthodoxe existant au Monténégro. Le métropolite Amphiloque a exprimé à l’archevêque Anastase tant son propre respect que celui du clergé et des fidèles du Monténégro pour le travail énorme, digne des apôtres, que l’archevêque a accompli pour la résurrection de l’Église orthodoxe en Albanie, qui avant l’arrivée de celui-ci était sur le point de disparaître. À l’occasion de l’anniversaire de l’archevêque, qui fête ses 90 ans, le métropolite lui a offert une icône de la Mère de Dieu dite de « Filerim » et une icône de saint Pierre de Cetinje. À la rencontre étaient présent l’évêque de Bylis Asti, vicaire de l’archevêque Anastase et le secrétaire du métropolite Amphiloque, l’archiprêtre Obren Jovanović et le prêtre Igor Balaban. Sur le chemin du retour, le métropolite Amphiloque a rendu visite à l’association « Morača-Rozafa » à Shkodra, où il a rencontré la direction et les membres de cette association ainsi que les prêtres orthodoxes de la ville. L’association « Morača-Rozafa » rassemble un grand nombre de Serbes de Shkodra et d’Albanie. En collaboration avec le diocèse métropolitain du Monténégro, une école de langue serbe fonctionne depuis plus de dix ans auprès de l’Association, qui dispose aussi d’une bibliothèque bien organisée. Le diocèse du Monténégro continuera, avec la bénédiction de l’archevêque Anastase, d’aider la communauté serbe et monténégrine en Albanie, particulièrement dans le domaine de la langue serbe et aussi de la vie ecclésiale en l’église de la Sainte-Trinité de Vraka, près de Shkodra.

Source (dont photographie)