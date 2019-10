Mgr Elpidophore, archevêque d’Amérique, exarque du Patriarcat œcuménique, et Anthony J. Limberakis, le Commandeur national des Archontes, ont remis le Prix Athénagoras des droits de l’homme au métropolite Épiphane de Kiev et de toute l’Ukraine le 19 octobre 2019 au Hilton Midtown, à New York. Mgr Elpidophore a salué ce choix : « Sa Béatitude le métropolite Épiphane a été un ardent défenseur de la liberté religieuse du Patriarcat œcuménique, même si ses prérogatives ont été contestées, voire rejetées par certains, et si elles ont subi toute une série de pressions exercées par d’autres. En Ukraine, il a déjà prodigué la sagesse de Salomon qui était nécessaire pour réunifier l’Église, revenir à l’unité eucharistique et faire en sorte qu’elle fasse partie intégrante du groupe des Églises orthodoxes autocéphales du monde ». En reconnaissant la contribution de longue date du métropolite Épiphane à la défense du Patriarcat œcuménique, le commandeur national Limberakis a précisé : « Immédiatement après l’achèvement des travaux du Concile d’unification qui s’est tenu à Kiev en décembre 2018 et qui a choisi le métropolite Épiphane comme Primat de l’Église orthodoxe autocéphale et nouvellement unifiée en Ukraine, Sa Béatitude a contacté Sa Toute Sainteté le Patriarche oecuménique Bartolomée afin d’exprimer son respect et pour solliciter les bons vœux et bénédictions de la mère Église pour que son ministère primatial porte de bons fruits. C’est ce qui a montré la compréhension de Sa Béatitude de la position canonique du Patriarcat œcuménique dans l’Église, ainsi que son profond respect et son amour pour Sa Toute Sainteté ».

Le Prix Athénagoras pour les droits de l’homme a été créé en 1986 par le Conseil national de l’Ordre de Saint-André l’Apôtre, Archontes du Patriarcat œcuménique en Amérique. Le prix a été nommé en l’honneur d’Athénagoras Ier, patriarche œcuménique de Constantinople. Le prix est remis chaque année lors du banquet annuel de l’Ordre à une personne ou une organisation qui a su faire preuve par ses actes, son travail et son dévouement, sa préoccupation pour les droits fondamentaux et la liberté religieuse des peuples. Parmi les récipiendaires précédents figurent Mgr Dimitri, ancien archevêque d’Amérique ; Jacques, ancien archevêque de l’archidiocèse d’Amérique du Nord et du Sud ; l’ancien président Jimmy Carter ; l’ancien président George H. W. Bush et la première dame Barbara Bush ; l’ancien vice-président Joseph Biden ; le gouverneur Andrew Cuomo de New York ; le prix Nobel et ancien dirigeant soviétique Mikhail Gorbatchev ; lauréat du Nobel Elie Wiesel et mère Thérésa de Calcutta.

