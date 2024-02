Le métropolite Longin de Banceni (Ukraine) a été victime d’une agression

Au mois de janvier 2024, le vicaire du diocèse de Tchernovtsy-Bucovine de l’Église orthodoxe ukrainienne (sous l’omophore du métropolite de Kiev Onuphre), le métropolite Longin, a été victime d’une agression, suite à laquelle il a dû subir une intervention chirurgicale. Un court communiqué du métropolite Longin sur ce qui s’est produit, ainsi qu’une photo du hiérarque a été publiée par le service de presse du monastère de Banceni le 6 février 2024. « Cela s’est produit dans la nuit du 22 janvier 2024, on a frappé 3 fois à la porte, et lorsque j’ai ouvert, j’ai reçu un coup, après lequel j’ai perdu connaissance. Suite au coup, une intervention chirurgicale sur mes paupières a été nécessaire. Maintenant, je me sens bien ! Tout est laissé à la miséricorde et au jugement de Dieu ! » est-il dit dans le communiqué.

Le métropolite Longin (Jar) est le bâtisseur (depuis 1994) et l’higoumène (de 2008 à 2023) du monastère de l’Ascension à Banceni, et le fondateur de l’orphelinat de Molnița. Il a adopté et s’occupe de plus de 400 enfants. Il fut décoré et reçut le titre de « héros de l’Ukraine » en 2008. Après avoir reçu de nombreuses distinctions laïques et religieuses, il a été accusé le 22 mai 2023 par le SBU (services secrets ukrainiens) « d’incitation à la haine inter-religieuse » pour avoir critiqué l’Église d’Ukraine autocéphale, et son cas est en cours d’examen par le tribunal. Son ancien avocat, Valentin Sukhari, est mort empoisonné. Au mois de juillet, il a été victime d’un grave accident vasculaire cérébral et, en décembre, il a subi une opération du cœur. Le 2 janvier 2024, à la suite d’un incendie, la maison où il vivait a brûlé.

Sur la photo du métropolite figurent les mots suivants : « C’est le prix de la pureté de la foi orthodoxe »

Sources : 1 et 2