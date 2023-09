Le métropolite nestor de chersonèse a présidé la liturgie au monastère de dompierre à l’occasion de la fête de tous les saints de terre d’helvétie

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le 17 septembre 2023, à l’occasion de la fête du synaxe des saints de Terre d’Helvétie, Son Éminence Nestor, métropolite de Chersonèse et d’Europe occidentale s’est rendu en visite pastorale au monastère d’hommes de la Sainte-Trinité à Dompierre (canton de Vaud, Suisse) et a célébré la divine liturgie dans l’église du monastère. Le métropolite était assisté de l’archimandrite Martin (de Caflisch), higoumène du monastère et doyen des paroisses du Patriarcat