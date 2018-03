Le 6 mars 2018, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre a reçu, dans sa résidence de la Laure des Grottes de Kiev, les sœurs du monastère Marthe-et-Marie, qui sera créé à Kiev et et où des femmes et des jeunes filles s’occuperont des malades et des infirmes. Celles-ci, avec le temps, pourront prononcer leurs vœux monastiques dans ce monastère. L’archiprêtre Jean Gory sera aumônier du nouveau monastère. Le métropolite Onuphre a souhaité aux sœurs patience et humilité dans le haut-fait du service du prochain, rappelant les saints Antoine, Théodose et les autres thaumaturges de la Laure des Grottes de Kiev, lesquels accomplirent également un grand nombre d’œuvres caritatives et qui étaient au service du prochain. Ensuite, le primat a béni les sœurs pour leur œuvre agréable à Dieu. Le nouveau monastère est inspiré de celui qui avait été créé par la Grande-Duchesse et nouvelle martyre Élisabeth Féodorovna, qui avait ouvert le monastère Marthe-et-Marie à Moscou en 1908, où étaient soignés les malades, les soldats blessés, et étaient pris en charge les pauvres et les orphelins. Le monastère a été fermé par les autorités soviétiques en 1928. Les offices liturgiques ont repris en 1992 et la communauté a été rétablie en 1994.

