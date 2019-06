Les croyants chrétiens orthodoxes qui puisent leurs racines en Cappadoce sont venus nombreux à l’église dédiée à la Mère de Dieu le dimanche de tous les Saints – le 23 juin 2019 – afin de participer à la divine liturgie concélébrée par le patriarche œcuménique Bartholomée de Constantinople et le métropolite Tikhon. A l’occasion de cette fête, le métropolite Tikhon et une délégation représentant l’Église orthodoxe en Amérique (OCA), dont faisaient partie l’archiprêtre Alexandre Rentel, son chancelier et l’archidiacre Joseph Matusiak avaient été invités par le patriarche Bartholomée à participer au pèlerinage annuel de trois jours en Cappadoce. Le métropolite PaÏssios de Lerou Kalimnou a également concélébré avec le patriarche Bartholomée, la délégation de l’OCA. A la fin de la divine liturgie, le patriarche a accueilli chaleureusement le métropolite Tikhon, rappelant les nombreuses occasions où le métropolite Tikhon, représentant l’Église orthodoxe en Amérique, avait visité le Patriarcat de Constantinople. Il a également parlé de l’amitié étroite qui s’est tissée à la suite de ces visites.

Le métropolite Tikhon a répondu en remerciant le patriarche pour cette invitation, et surtout pour l’occasion de vivre l’expérience que constitue le témoignage martyr des grottes désertes et des ruines d’églises à travers toute la Cappadoce. Nous vous proposons ci-dessous quelques extraits de la déclaration du métropolite Tikhon, primat de l’OCA :

Dans l’Évangile d’aujourd’hui, le Seigneur nous a dit : « Quiconque aura quitté sa maison, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, ses enfants ou sa terre à cause de mon nom, reçevra le centuple, et aura la vie éternelle». Ces contrées résonnent des souffrances du passé, mais ces ténèbres des souffrances passées sont rendues plus éclatantes par l’espérance que nous offre Jésus-Christ, source et accomplissement de notre foi, Lui qui a enduré avec joie la croix, méprisé la honte et est assis à la droite du trône de Dieu le Père. C’est cette espérance, cette foi, cette joie dont nous sommes comblées en nous rassemblant comme frères et sœurs en Christ dans la célébration de cette divine liturgie, qui est le but de notre pèlerinage dans la vie. Nous sommes tous venus ici parce que nous cherchons ce qui a été perdu : notre patrie, nos familles et nos églises. Mais cette recherche est aussi pour quelque chose de plus profond dans nos cœurs, comme le dit le Psalmiste : « Comme le cerf se penche vers les sources d’eau, ainsi mon âme se penche après Toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le puissant, le vivant ; quand viendrai-je et apparaîtrai-je devant la face de Dieu » (Psaume 41:1). Je viens d’Amérique, la terre de la liberté, la terre de l’abondance, la terre de l’espoir. C’est vers cette terre que beaucoup d’Anatoliens ont fui, et c’est la terre vers laquelle beaucoup ont émigré d’Europe de l’Est, du Moyen-Orient, et d’autres endroits où il y avait des difficultés. Mais il y a aussi des difficultés en Amérique, et nous avons travaillé, à travers le processus de l’Assemblée des Évêques, à trouver des solutions par lesquelles tous les orthodoxes de nos pays pourraient offrir un témoignage fort et uni du Christ et à sa sainte Église, à l’imitation des grands saints que nous célébrons aujourd’hui et en accomplissement l’exhortation faite par votre sainteté, que nous devons tous « dépasser ce qui est à nous et à vous, et aller vers ce qui est à nous. Tel est notre but en tant que chrétiens orthodoxes : aller au-delà de ce qui m’appartient et de ce qui t’appartient, vers ce qui nous appartient – et ce qui nous appartient est Jésus Christ et la communion des saints ». C’est pourquoi, puisque nous sommes entourés d’une si grande nuée de témoins, laissons de côté tout le poids et le péché qui nous piège si facilement, et accomplissons avec endurance la course qui nous attend, en regardant, comme nos parents et grands-parents, Jésus Christ, qui nous donne la vie et nous donne l’espérance. Merci, votre sainteté, pour vos prières et pour votre hospitalité.

