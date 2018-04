Le samedi saint à midi, (7 avril 2018), la célébration de l’office de la Sainte Lumière a eu lieu, selon l'ordre fixé par le typikon de l’église de Jérusalem et conformément aux règles du statu quo.

Sa Béatitude le patriarche de Jérusalem Théophile III a quitté le Patriarcat vers 13 heures en empruntant l'escalier de la cathédrale Saint-Jacques avant de se rendre à l’Autel du catholicon de l'église de l’Anastasis (le Saint Sépulcre). L'Église était remplie d’une foule nombreuse de pèlerins venus des pays de tradition orthodoxe : Grèce, Russie, Serbie, Roumanie, Chypre, Ukraine et Pologne... ainsi que de nombreux fidèles appartenant à d’autres traditions chrétiennes : des Arméniens, des Coptes, des Éthiopiens et des Syriaques, sous le contrôle extrêmement strict de la police israélienne qui a estimé à environ 7 000 personnes le nombre de fidèles présents dans l’église et tout autour.

Juste après l’arrivée du patriarche Théophile à l’Autel, les représentants des Arméniens, des Syriaques et des Coptes sont venus prendre sa bénédiction afin de recevoir ensuite la Sainte Lumière. Juste après, les évêques et les prêtres ont revêtu leurs vêtements liturgiques, puis a eu lieu la procession traditionnelle faisant trois fois le tour du Saint Tombeau, les participants tenant des bougies et chantant Lumière Joyeuse et Ta Résurrection ô Christ Sauveur ainsi que les autres hymnes prévus par le typicon.

A la fin du troisième tour, le patriarche a enlevé ses vêtements patriarcaux et est entré dans le Saint Tombeau en ne portant que son stucharion, puis, après avoir prié, il a reçu la Sainte Lumière de la Résurrection du Christ qu’il a transmise ensuite aux milliers de fidèles, qui l’ont reçue avec une grande joie, plaçant leur visage et leurs mains dans la flamme pour leur sanctification et en glorifiant Dieu.

Après cette célébration, le patriarche Théophile est retourné au Patriarcat, où il a remis la Sainte Lumière aux représentants de l'Eglise de Grèce, ainsi qu’aux délégués des autres églises présentes à cette occasion. Cette lumière reçue à l’Anastasis a ensuite été portée à l’aéroport où les délégations ont pris l’avion afin de porter cette flamme venant de la Mère des Eglises à leurs Eglises respectives.

La descente du Feu sacré (ou Sainte Lumière) le Grand Samedi sur le Tombeau du Christ à Jérusalem est un évènement qui a lieu chaque année et qui est attesté par de très nombreux témoignages depuis maintenant 17 siècles. La première mention de cette lumière a été donnée par saint Grégoire l’Illuminateur vers 330.

Notre lettre d'informations hebdomadaire gratuite Leave this field empty if you're human: Chers lecteurs, Vous êtes de plus en plus nombreux à lire Orthodoxie.com, et nous nous en réjouissons. Nous souhaitons qu’une grande partie des articles de notre site soit accessible à tous, gratuitement, mais l’information de qualité a un coût. Et pour cette raison, votre soutien nous est plus que nécessaire. Nous vous invitons à vous y abonner, ou bien à faire un don de soutien ! Je m’abonne Nous soutenir