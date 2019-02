Alors qu’il a été reçu et a même célébré au monastère athonite de Pantocrator, le métropolite d’Odessa Paul, de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, s’est vu refuser l’entrée du monastère Saint-Pantéléimon (photographie ci-dessus) qu’il pensait visiter le samedi 9 février. Selon les informations du site grec Romfea, dès que le métropolite est arrivé sur le Mont Athos, l’higoumène du monastère Saint-Pantéléimon, l’archimandrite Euloge, a donné l’ordre de fermer les portes aux représentants de la nouvelle Église ukrainienne. En outre, l’higoumène a expliqué au métropolite Paul et aux membres de sa suite que le monastère Saint-Pantéléimon ne les reconnaît pas, ni n’a l’intention de les reconnaître à l’avenir.

Source (photographie : Wikipedia) : Romfea

This post is also available in: English (Anglais)