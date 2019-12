Avec la bénédiction de l’évêque de Ras-Prizren Théodose et de l’higoumène Sava, le protosyncelle André et le hiéromoine Pierre, moines de Dečani, se sont rendus le 2 décembre à Durrës et à Tirana afin de fournir de l’aide aux sinistrés du récent tremblement de terre en Albanie. Ils sont allés d’abord à la faculté de théologie et à l’orphelinat Saint-Blaise, puis au monastère des Saintes-Myrophores aux environs de Durrës, où ils ont été accueillis chaleureusement par l’évêque Nicolas et l’higoumène Rachelle. Les moines ont transmis de l’aide financière et des produits, car dans les locaux de la faculté et du monastère, plus de 200 sinistrés, dont des enfants, sont abrités et nourris quotidiennement, tant chrétiens que musulmans. Les moines de les moines de Dečani leur ont fait part de la solidarité des chrétiens orthodoxes du diocèse de Ras-Prizren. Le patriarche de Serbie Irénée et l’évêque de Ras-Prizren Théodose avaient, peu après le séisme, envoyé un message de solidarité à l’archevêque de Tirana Anastase. Sur sa page Facebook, l’Église orthodoxe d’Albanie a annoncé l’aide humanitaire du monastère de les moines de Dečani, ainsi que celle apportée par le métropolite Amphiloque lors de sa visite à Tirana, et celle émanant de plusieurs diocèses de l’Église orthodoxe de Grèce suite à l’appel de l’archevêque Anastase à la télévision grecque.

