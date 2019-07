Le directeur du service de presse et de communication du Patriarcat œcuménique, Nikos Papachristou, a publié le communiqué suivant : « Les allégations ou les informations provenant d’où que ce soit, selon lesquelles le Patriarcat œcuménique, afin d’octroyer le tomos d’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine, aurait soi-disant demandé et reçu, ou réclamé, quelque forme de compensation, économique ou autre, de personnalités politiques ou ecclésiastiques, sont absolument mensongères, sans fondement et calomnieuses. En même temps, de telles allégations sont extrêmement blessantes pour l’Église mère de Constantinople, dont ont reçu leur autocéphalie, avec des processus analogues et semblables, neuf autres Églises locales, dont celle de Moscou. Il est caractéristique que le patriarche œcuménique, dans une homélie récente, alors qu’il se référait à l’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine, a souligné que « la réponse ecclésiologique juste qu’a donnée le Patriarcat œcuménique était et a toujours été fondée sur la tradition séculaire de l’Église, inspirée par l’Évangile, en respectant les saints canons, libre de quelque pression politique et diplomatique que ce soit. Cela doit être précisé à la lumière des accusations et de la désinformation qui circulent sur internet, les « fake news » bien connues, qui sont utilisées contre les droits canoniques du Patriarcat œcuménique ».

Source (dont photographie) : Fanarion