Le dimanche 21 juillet a eu lieu le sacre épiscopal de l’évêque d’Eudociade Ambroise en l’église Saint-Alypios d’Antalya, où se réunit la communauté slavophone de la région. L’évêque Ambroise sera le vicaire du métropolite de Pisidie Sotirios qui est la tête du diocèse concerné. La cérémonie était présidée par le patriarche œcuménique Bartholomée, assisté des métropolites Sotirios de Pisidie, Stéphane de Kallioupolis et Madyta, Athénagore de Kydonia et Maxime de Sélybrie. Dans son homélie, le patriarche a rappelé la formation théologique du nouvel évêque, qui a étudié à Thessalonique, Boston et Saint-Pétersbourg. Il a également souligné son ministère exemplaire au sein du Patriarcat de Constantinople, où il était grand-syncelle, de même que son souci pastoral pour les orthodoxes slavophones qui résident en Turquie, particulièrement ceux qui vivent dans les limites du diocèse métropolitain de Pisidie. À l’issue de la liturgie, le patriarche Bartholomée s’est adressé à l’assistance constituée principalement de Russes, Ukrainiens et autres slavophones par ces paroles : « C’est un jour historique pour la communauté d’Antalya et pour toute la région. Ma visite, aujourd’hui, et notre prière commune se produit alors que la situation de l’orthodoxie est déplaisante en général, et en particulier pour ce qui est des relations de l’Église-mère de Constantinople et de l’Église-fille de Russie. Malheureusement, l’Église-sœur a voulu interrompre la communion avec nous, le Patriarcat œcuménique, pour montrer son mécontentement au sujet de l’Église d’Ukraine. Nous ne l’avons pas suivie, nos l’aimons toujours, quoi qu’il advienne et, aujourd’hui, vous avez entendu dans les diptyques que j’ai commémoré Sa Béatitude le patriarche Cyrille. C’est une épreuve pour nous tous et une difficulté qui passera avec la prière de nous tous. Mais, malheureusement, l’Église de Russie n’aide pas, au contraire, elle crée des problèmes supplémentaires en envoyant, anti-canoniquement, des prêtres qui célèbrent dans différents endroits de Turquie. Elle fait la même chose ici, dans votre région. Ici vient un prêtre qui célèbre à Belek, alors que comme vous le savez, la Turquie est le territoire canonique du Patriarcat œcuménique et seulement le sien », a souligné le patriarche, qui a ajouté : « Je vous propose, mes frères, de rester tous unis autour de votre métropolite, le frère Sotiros, et le nouvel évêque Ambroise et d’écouter leurs conseils. Nous souhaitons que reviennent bientôt la paix et l’amour dans nos relations mutuelles. Ce que je vous demande, comme votre patriarche, c’est d’observer l’unité et la discipline envers votre évêque, qui lutte spirituellement depuis onze ans, malgré son âge avancé, et sert vos besoins religieux dans toutes les langues. Nous remercions le père Lambros et le père Vladimir, qui servent de manière permanente vos besoins. Notre Patriarcat œcuménique, à Constantinople, est toujours prêt à faire face et à répondre à tous les besoins de la sainte Métropole de Pisidie et particulièrement de votre communauté, ici, à Antalia. Je me réjouis d’avoir vu aujourd’hui également le père Constantin d’Alanya, avec ses fidèles, je les bénis et je les embrasse tous aussi, dans cette communauté qui est nôtre. Nous nous réjouissons car, loin de vos patries, vous qui vous trouvez ici pour de meilleures conditions de vie, vous ne vous privez pas des biens de notre Église, de ses bénédictions, mais tout votre intérêt est dirigé vers votre progrès spirituel en Christ. Je vous bénis tous de tout mon cœur, de la part de l’Église-mère de Constantinople et je bénis spécialement vos charmants enfants. Ayez tous les biens de Dieu, je vous embrasse paternellement ».

Source (dont photographie) : Romfea