La rencontre a eu lieu dans les locaux du diocèse métropolitain de Sofia. Étaient présents le patriarche de Bulgarie Néophyte, le métropolite d’Europe occidentale et centrale Antoine, le métropolite de Vratsa Grégoire, l’évêque de Melnik Gérasime, secrétaire général du Saint-Synode, Rostislav Pavlenko, envoyé spécial du président ukrainien pour les affaires religieuses, Mikola Baltaji, ambassadeur d’Ukraine. Au cours de cette rencontre, Rostislav Pavlenko a expliqué en détails au patriarche et aux évêques la situation en Ukraine du point de vue ecclésiastique, ajoutant que depuis le début de l’année 1991, l’Ukraine luttait pour son indépendance religieuse. Le patriarche Néophyte a déclaré que la situation en Ukraine a été discutée à plusieurs reprises lors des sessions du Saint-Synode et a exprimé maintes fois sa position sur ce problème. L’évêque de Melnik Gérasime a ajouté que le Saint-Synode connaissait bien cette situation et sa complexité, mais qu’il était indispensable d’observer strictement les canons qui soutiennent l’Église orthodoxe au cours des siècles. Mikola Baltadji a mentionné que cette année auraient lieu des jubilés importants pour la vie ecclésiale de l’Ukraine. L’un d’eux est le millénaire de la fondation de la laure des Grottes de Kiev. Rostislav Pavlenko a ajouté que les peuples ukrainien et bulgare ont toujours entretenu des relations bonnes et saines, rappelant que c’est précisément le clergé bulgare qui servait [au début de la christianisation de la Russie, ndt] sur les terres de l’Ukraine contemporaine, qui baptisait et renforçait la foi du peuple. « Il est bon de renforcer nos prières à Dieu » a conclu le patriarche, ajoutant que ce qui est impossible à l’homme, est possible pour Dieu.

Source (dont photographie): Patriarcat de Bulgarie