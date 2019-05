Le 28 mai, le « patriarche » Philarète qui, conformément aux statuts de la nouvelle Église autocéphale ukrainienne, dirige le diocèse de Kiev, a interdit de célébration le recteur de l’église de la Protection de la Mère de Dieu à Kiev, Alexandre Trofimliouk, qui est le « bras droit » du métropolite Épiphane et le recteur de l’académie ecclésiastique de Kiev de l’Église autocéphale. Or, le 29 mai, le métropolite Épiphane (en photographie, ndlr) a publié l’oukaze suivant, qui annule celui du « patriarche » Philarète interdisant l’archiprêtre Trofimliouk, et déclarant qu’il prenait sous son obédience l’église de la Protection de la Mère de Dieu : « En relation avec la publication, au nom de la direction de l’association religieuse Église orthodoxe d’Ukraine – Patriarcat de Kiev, qui a cessé son activité, de documents invalides qui sèment le trouble parmi le clergé de la ville de Kiev, et pour éviter de nouvelles transgressions des canons et des Statuts de l’Église, je décide, à la demande de la communauté de la Protection de la Très Sainte Mère de Dieu à Kiev et de son clergé : – provisoirement, jusqu’à l’exécution complète des décisions du Saint-Synode du 5 février 2019 et du 24 mai 2019 sur l’enregistrement du diocèse à Kiev au sein de l’Église orthodoxe d’Ukraine -, de recevoir ladite communauté sous la tutelle directe du métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine, – tous documents et directives au nom de l’association religieuse Église orthodoxe d’Ukraine – Patriarcat de Kiev, qui a cessé son activité, et émis après le 30 janvier 2019 étant invalides et non exécutoires dans l’Église orthodoxe d’Ukraine ». Suite à cet oukaze, le « patriarche » Philarète a envoyé la lettre suivante au métropolite Épiphane en date du 29 mai : « Votre Béatitude, J’ai eu connaissance du fait que l’église de la Protection de la Mère de Dieu (dans le district de Solomenka), par l’intermédiaire de l’archiprêtre Alexandre Trofimliouk, interdit de célébration par moi-même, sort de mon obédience, alors que je suis évêque diocésain de Kiev, ce qui est confirmé par la décision du Saint-Synode du 5 février 2019, et passe avec sa paroisse sous votre autorité et ce sans congé canonique. J’ignore si vous avez reçu ou non cette paroisse. Si vous l’avez reçue sans l’accord de l’évêque diocésain, il s’agit là d’une transgression de l’ordre canonique concernant le passage du clergé d’un diocèse à l’autre. Je pense que vous, en tant que primat, devez observer – je pense qu’en réalité vous le faites – l’ordre canonique et être fidèle au serment épiscopal que vous avez prêté lors de votre sacre, à savoir ‘ne pas recevoir dans votre diocèse sans congé canonique’. Nous, hiérarques, devons nous diriger d’après les canons de l’Église et ne pas les transgresser dans la direction des diocèses. Ci-joint : oukaze frappant d’interdit l’archiprêtre Alexandre Trofimliouk. Avec amour en Christ, Philarète, patriarche de Kiev et de toute la Rus’-Ukraine ». Le 30 mai 2019, le « patriarche » Philarète a adressé une nouvelle lettre au métropolite Épiphane: « Votre Béatitude, J’ai reçu votre oukaze concernant la réception dans votre diocèse de l’archiprêtre Alexandre Trofimliouk, interdit de célébration par moi-même, ainsi que de la paroisse de la Protection de la très sainte Mère de Dieu à Solomenka, avec son clergé, sans congé canonique. Cela me donne l’occasion d’exprimer mon regret que vous commenciez votre ministère de primat en violant votre serment épiscopal ainsi que la tradition ecclésiale orthodoxe, donnant ainsi un mauvais exemple pour les évêques de notre Église. De tels agissements non seulement ne mènent pas à l’unité de notre Église et de toute l’orthodoxie ukrainienne, mais aussi à la destruction de ce qui a conduit à la réception du tomos d’autocéphalie et à votre élection à la dignité de primat. Avec amour en Christ, Philarète, patriarche de Kiev et de toute la Rus’-Ukraine ».

