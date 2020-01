Le patriarche de Moscou Cyrille : « Le rôle historique de la cathédrale de la Théophanie à Elokhovo sera gardé pour toujours dans la mémoire reconnaissante des Moscovites »

« La fête de la Théophanie porte en elle l’idée de renouveau – celui de l’homme, de la nature et du monde », a déclaré le patriarche de Moscou Cyrille dans son allocution lors du repas suivant l’office en la cathédrale de la Théophanie à Elokhovo (Moscou) le 19 janvier 2020, fête de la Théophanie et Baptême de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. « Dieu est avec nous, s’Il est devenu homme, s’Il a même reçu le baptême, bien que sa nature humaine n’eût point besoin de purification des péchés. Comme l’a dit S. Jean Chrysostome, Dieu a reçu le baptême pour que le genre humain prenne conscience de l’importance de son renouvellement spirituel », a ajouté le primat. « Il est remarquable », a-t-il poursuivi que la cathédrale de la ville de Moscou soit précisément dédiée à cette fête. « Je me rappelle de cette cathédrale à l’époque du patriarche Alexis Ier, alors que j’étais laïc et que je commençais mon service de sous-diacre auprès de Mgr Nicodème. Je me rappelle la cathédrale au temps des patriarches Pimène et Alexis II. Cette cathédrale, particulièrement à cette époque, alors qu’il n’y avait pas la cathédrale du Christ Sauveur, était le centre de la vie spirituelle de Moscou et rassemblait une énorme quantité de fidèles. Je me rappelle que le jour de la Théophanie, il était même impossible d’arriver ici en voiture : il y avait très peu d’églises à Moscou, et des dizaines de milliers de gens affluaient à cette cathédrale », a souligné le patriarche. « Dieu soit loué, la quantité de paroisses à Moscou a augmenté de multiples fois. Mais le rôle historique de la cathédrale de la Théophanie d’Elokhovo, qui était le point central de la vie ecclésiale au temps difficile du pouvoir soviétique, restera toujours dans la mémoire reconnaissante des fidèles moscovites » a souligné le Primat. S’adressant ensuite aux membres de la délégation bulgare présente à la cathédrale avec, à sa tête, le métropolite de Stara Zagora Cyprien, le patriarche a déclaré : « Jamais et d’aucune façon, l’amour du peuple russe pour le peuple bulgare ne sera effacé des cœurs russes. Je pense que l’on n’effacera jamais de la conscience, de la mémoire, des meilleurs fils et filles du peuple bulgare l’amour, le respect et la gratitude envers le peuple russe qui a réellement offert d’énormes sacrifices pour délivrer la Bulgarie fraternelle du joug étranger et appartenant à une autre religion… Que Dieu fasse que nos relations se renforcent, qu’elles agissent ensemble, notamment dans le domaine des relations inter-orthodoxes » a conclu le patriarche Cyrille.

