Le patriarche de Moscou Cyrille se rendra en Finlande au mois de mai de l’année prochaine, ce qui sera la première visite du patriarche Cyrille au pays voisin. En 1994, le patriarche Alexis II s’y était rendu pour la dernière fois. Le patriarche Cyrille a répondu à l’invitation commune de l’Église orthodoxe de Finlande, de l’Église catholique-romaine de Finlande et de l’Église évangélique luthérienne de Finlande, qui lui avait été adressée par les chefs de celle-ci à Moscou en 2015. Le patriarche Cyrille les rencontrera, afin de discuter de questions actuelles. « Je suis heureux que la visite de Sa Sainteté en Finlande ait lieu après tant d’année d’attente. Ici, à la frontière où l’Est rencontre l’Ouest, nous avons toujours construit des liens proches et constructifs avec l’Église orthodoxe russe », a déclaré l’archevêque Léon d’Helsinki et de toute la Finlande, de l’Église orthodoxe finlandaise. Depuis l’intervention de Constantinople sur le territoire de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’Église orthodoxe russe n’est plus en communion avec l’Église de Finlande, qui dispose d’un statut d’autonomie au sein du Patriarcat de Constantinople. Cependant, le jour après la décision du Saint-Synode de l’Église orthodoxe russe de cesser la communion avec celui-ci, les hiérarques de l’Église orthodoxe de Finlande avaient déclaré tout en déplorant la décision concernée: « L’Église orthodoxe de Finlande a toujours été prête à bâtir des relations constructives avec l’Église orthodoxe russe… Nous espérons que, par exemple, la collaboration culturelle et les actions n’ayant pas de relation directe avec la vie liturgique pourront continuer avec l’Église orthodoxe russe et ses membres ». En novembre passé, suite à sa visite en Finlande, l’ex-président Petro Porochenko avait déclaré que l’Église de Finlande soutenait l’autocéphalie ukrainienne, alors que celle-ci s’était distancée de cette déclaration : « L’Église orthodoxe de Finlande n’a fait aucune déclaration officielle selon laquelle elle soutiendrait ou non l’autocéphalie de l’Église orthodoxe en Ukraine. Notre position officielle est : nous suivons le développement de la situation, nous prions pour la préservation de la paix et de l’unité dans l’Église ». Le 29 novembre, le Saint-Synode de Constantinople a canonisé l’ancien du grand habit Jean de Valaam, sur la demande de l’Église de Finlande. Saint Jean était un ascète russe qui acheva sa vie au « Nouveau Valaam » en Finlande, en raison de la guerre entre l’Union soviétique et la Finlande. L’orthodoxie finlandaise tient ses racines des missionnaires russes de Novgorod au Moyen Âge et constituait une partie de l’Église russe jusqu’en 1923, lorsqu’elle fut rattachée au Patriarcat de Constantinople malgré les protestations de l’Église russe. Elle n’obtint pas l’autocéphalie qu’elle réclamait alors, et conserva le statut d’autonomie que lui avait accordé le saint patriarche Tikhon de Moscou en 1921. La visite du patriarche Cyrille coïncide avec le 50ème anniversaire des dialogues entre l’Église orthodoxe russe et l’Église évangélique luthérienne de Finlande.

Source : Orthodox Christianity