Communiqué du 17 juillet 2025 Le Patriarcat de Jérusalem exprime sa condamnation et dénonce fermement l’attaque qui a visé l’église catholique de la Sainte Famille dans la ville de Gaza. Cette attaque a causé d’importants dégâts et fait de nombreuses victimes dans le complexe paroissial, mettant en danger la vie d’innocents, en particulier celle des personnes handicapées et des déplacés qui avaient trouvé refuge dans l’église. Le fait de prendre

