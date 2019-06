Le patriarche de Serbie Irénée est arrivé le 31 mai à Damas, où il a été reçu par le patriarche d’Antioche Jean en la cathédrale de la Mère de Dieu. Une doxologie a été célébrée, suite à laquelle le patriarche Jean a souhaité la bienvenue à son hôte : « Nous vous souhaitons la bienvenue dans la Syrie martyre et dans l’Église martyre d’Antioche » a déclaré le patriarche Jean, qui a ajouté : « Nous vous demandons de prier pour la paix en Syrie, pour les métropolites kidnappés, pour notre Église, pour la stabilité au Liban et pour ceux qui ont été touchés par la guerre ». De son côté, le primat de l’Église serbe a remercié le patriarche d’Antioche pour son accueil chaleureux et a rappelé la visite de celui-ci en Serbie, l’an passé. Au cours de son séjour, qui s’achèvera le 8 juin, le patriarche serbe rencontrera le président syrien Bachar el-Assad ainsi que le président libanais Michel Aoun. Le patriarche Irénée est accompagné par le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque et l’évêque de Choumadie Jean.

Source (dont photographie) : Romfea