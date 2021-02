Le patriarche Jean X d’Antioche félicite le nouveau patriarche serbe

Damas, le 19 février 2021 Sa Béatitude Jean X a adressé une lettre de félicitations au nouveau patriarche de Serbie, Porphyre, peu après son élection pour succéder au patriarche Irénée : «Nous vous adressons nos salutations de paix les plus sincères et fraternelles à partir de ce trône établi par les saints Apôtres Pierre et […]

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com ! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter