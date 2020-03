Le père Alexis Struve est nommé vicaire épiscopal chargé de la mise en place du Vicariat

Dans un décret publié le 26 février, le métropolite Emmanuel de France a désigné l’archiprêtre Alexis Struve vicaire épiscopal, afin de coordonner la construction du Vicariat Sainte-Marie de Paris et Saint-Alexis le Juste regroupant les paroisses de tradition russe restées fidèles au Patriarcat œcuménique et qui dépendent maintenant de la Métropole de France. Dans un courrier adressé au clergé du Vicariat, le métropolite Emmanuel précise que cette nomination a été faite après consultation du collège presbytéral et pour la période de mise en route du Vicariat. Par ailleurs, le métropolite a confirmé qu’une assemblée pastorale se tiendra le vendredi 24 avril au monastère de la Protection de la Mère de Dieu à Bussy en Othe, ainsi que la tenue d’une assemblée constitutive du Vicariat dans le courant de juin.

L’archiprêtre Alexis Struve est âgé de 61 ans, marié, père de quatre enfants et huit fois grand-père. A la fin de ses études en économie à l’université Paris X, il a soutenu un travail de recherche intitulé « Richesse et pauvreté chez les Pères de l’Eglise du IVème siècle ». Ordonné diacre en 1995, puis prêtre en 1999, il a servi près de dix ans aux côtés du père Boris Bobrinskoy à la paroisse francophone de la Sainte-Trinité (rue Daru) avant d’en devenir le recteur (son père, le père Pierre Struve avait été également recteur de la crypte jusqu’à son décès accidentel en 1968). Parallèlement à son service pastoral, le père Alexis a également eu de nombreux engagements ecclésiaux auprès de l’ACER-MJO, puis comme Président de Syndesmos, (Fédération mondiale de la jeunesse orthodoxe) de 1983 à 1989, Délégué général de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) de 1989 à 1993 puis Secrétaire général de la Fraternité Orthodoxe en Europe Occidentale de 1994 à 2001. Sur le plan professionnel, après quelques années d’enseignement en Sciences économiques et sociales, il a poursuivi sa carrière à partir de 1994 à l’Agence publique Business France. Son dernier poste de 2014 à 2019 était basé à Kiev, en Ukraine, où, au sein de l’ambassade de France, il occupait le poste de Directeur du bureau Business France et de Conseiller commercial.