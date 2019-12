« J’espère que le président Vladimir Poutine viendra l’an prochain en Serbie et qu’il inaugurera avec nous la cathédrale Saint-Sava, l’un des sanctuaires orthodoxes les plus grands et plus importants dans le monde » a déclaré le président serbe aux journalistes au cours de la conférence de presse conjointe des deux présidents à Sotchi. Le président Vučić a dit aux journalistes qu’il avait apporté à Moscou une lettre du patriarche de Serbie Irénée et qu’il avait remercié la Russie pour son soutien dans la construction de cette majestueuse cathédrale à Belgrade. La conférence a donné l’occasion au président russe de déclarer qu’un joyau du patrimoine culturel de la Serbie serait rendu à ce pays. Il s’agit de l’Évangile de Miroslav, un manuscrit du XIIème siècle, qui est conservé à la bibliothèque nationale de Saint-Pétersbourg. Le manuscrit sera restitué conformément à l’accord signé entre la Russie et la Serbie, signé lors de la visite à Belgrade du Premier ministre russe Medvedev.

Source (dont photographie)