« Le sacrement de l’Homme », l’émission « L’orthodoxie, ici et maintenant » (KTO) du mois de juin

L’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » sur KTO du mois de juin a pour thème « Le sacrement de l’Homme », aussi le titre de l’ouvrage du père Marc-Antoine Costa de Beauregard, paru aux Éditions du Cerf, invité de l’émission. « L’Homme est-il une « unité autonome » ou bien une « unité en relation », avec Dieu ? Notre anthropologie est-elle « humano-humaine », ou bien une « anthropologie biblique et chrétienne », « humano-divine » ? Quelle place de l’Homme dans le plan de Dieu et la perspective de la création du monde ? Qu’elle est-elle cette théologie de l’Homme et quelle est sa relation avec le paradigme du mystère du Christ, dans ce contexte ? » Ci-dessous : la vidéo de l’émission.