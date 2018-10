Le Saint-Synode de l'Église orthodoxe de Grèce a exclu la possibilité de faire figurer la question de la délivrance par Constantinople d'un tomos d'autocéphalie à l'Ukraine dans son ordre du jour officiel lors de sa récente session, qui a eu lieu du 2 au 4 octobre, a affirmé à l’agence RIA-Novosti une source proche de l'Église grecque.

Même s'il n'y a pas eu de discussion officielle, beaucoup d'évêques grecs se montrent très préoccupés par ce qui se passe en Ukraine.

« La question de l'autocéphalie inquiète l'Église de Grèce. Ce n'est pas une question qui figure officiellement à l'ordre du jour, elle est abordée de façon informelle, par exemple lors des pauses qui ont lieu entre deux réunions. Plusieurs hiérarques ont essayé de la faire figurer à l'ordre du jour. Cela a été proposé par le métropolite de Kythira et le métropolite de Nafpatkos, mais l'archevêque n'a pas jugé judicieux de la faire figurer sur l'agenda » a indiqué la même source qui a ensuite réaffirmé que l'Église grecque est très préoccupée par la crise actuelle en Ukraine. « La situation est discutée, mais pas au cours de la session du Synode », a-t-il dit.

Plusieurs évêques grecs se sont prononcés contre l'ingérence du patriarche œcuménique Bartholomée en Ukraine et la manipulation de l'Église par l’État ukrainien à des fins géopolitiques, notamment le métropolite Séraphin de Kythira, qui, parlant du patriarche Bartholomée a déclaré : « Maintenant, pour des raisons personnelles, il donne l'autocéphalie aux schismatiques d'Ukraine et modifie l'ordre sacré et canonique de l'archidiocèse orthodoxe d'Ukraine, qui est reconnu par l'Église orthodoxe russe, mais aussi par les autres Églises orthodoxes locales. Les schismatiques, comme nous le savons, ne sont pas l'Église, et la communion avec eux est interdite par les saints canons et les conciles apostoliques et œcuméniques. Pourquoi alors cette obstination du patriarche œcuménique Bartholomée à reconnaître les schismatiques comme une Église autocéphale ? Pour provoquer des schismes et des divisions dans l'unique Église universelle et apostolique du Christ ? ».

Le métropolite Ambroise de Kalavryta a déclaré que : « Si le patriarche œcuménique est censé manifester l'unité dans le monde orthodoxe et régler les différends et les conflits entre les Églises orthodoxes locales et les dirigeants des Églises, il semble cette fois avoir pour mission de diviser le monde orthodoxe ». « Il y a un nouveau schisme ecclésial à nos portes ! Si nous ajoutons à cela les conflits internes qui ont surgi après le Concile de Kolymvari (de Crète, ndt), alors l'état des affaires de l'Église à notre époque devient extrêmement tragique », a déploré le métropolite Ambroise.

S'adressant au gouvernement ukrainien, le métropolite Séraphin du Pirée a déclaré : « Vous jouez un terrible jeu géopolitique et géostratégique entre l'OTAN et la Fédération de Russie, comprenez bien que ces choses ne peuvent être utilisées comme instruments dans la vie de l'Église ».

Source