On soutient, au sein du Patriarcat de Moscou, la proposition du patriarche de Jérusalem Théophile de convoquer une rencontre des primats des Églises orthodoxes pour discuter de la situation dans le monde orthodoxe. « Il n’y a pas d’alternatives au commencement du dialogue direct », a déclaré à l’agence russe Ria-Novosti le vice-président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Nicolas Balachov [photographie ci-dessus]. « Nous apprécions hautement l’initiative du patriarche de Jérusalem Théophile, qu’il a exprimée à Moscou lorsqu’il a reçu le prix du « Fonds public international de l’unité des peuples orthodoxes ». L’Église orthodoxe russe soutient tous les efforts destinés au développement du dialogue des Églises orthodoxes locales, à la discussion fraternelle commune des questions complexes de la vie ecclésiale, qui provoquent des différends, voire des divisions », a déclaré l’archiprêtre. Il est important, a-t-il ajouté, que le primat de l’Église orthodoxe la plus ancienne ait engagé cette initiative, cette Église « étant le berceau d’origine du christianisme et la mère de toutes les Églises locales qui sont apparues ensuite, dont les anciens patriarcats ». « C’est un fait agréable que la proposition ait été exprimée à Moscou, en l’église du Christ-Sauveur, après la célébration conjointe de la liturgie par les deux patriarches. Le rétablissement et la défense de l’unité du monde orthodoxe, de la structure canonique de l’Église, est la tâche la plus importante. Sur ce chemin, nous rencontrerons nombre de difficultés, mais il n’y a pas d’alternative au début d’un dialogue direct », a précisé le père Nicolas. Le chef du Département synodal pour les relations de l’Église avec la société et les medias, Vladimir Legoïda, a également caractérisé la proposition du patriarche Théophile de « très importante », rappelant pour sa part que l’Église orthodoxe russe se prononce de façon conséquente pour le dialogue dans la résolution de telles situations et que l’Église orthodoxe russe avait déjà, à plusieurs reprises, appelé « à une décision panorthodoxe concernant les agissements non-canoniques de Constantinople en Ukraine ». « Aussi, me semble-t-il, il est important que cette proposition ait été exprimée aujourd’hui, à Moscou, et ce de la bouche du primat de l’Église la plus ancienne. Et naturellement, j’espère qu’il y aura une réaction correspondante des Églises locales » a conclu V. Legoïda.

