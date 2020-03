Ci-dessous : la vidéo de l’émission de télévision L’orthodoxie, ici et maintenant sur KTO du mois de mars. L’invitée est Julija Vidovic, enseignante à l’Institut de théologie orthodoxe Saint Serge de Paris. Présentation : » La doctrine de la synergie entre la grâce divine et la liberté humaine, est le thème de notre prochaine émission. Qu’est-ce que la grâce divine ? Qu’est-ce que la liberté humaine ? Quelle en est la substance de l’une et de l’autre ? Les limites de l’une et de l’autre ? Quel rapport dialectique existe-t-il entre les deux ? Derrière la doctrine, fondamentale pour la foi chrétienne, de la synergie entre grâce divine et liberté humaine, il y a la figure centrale de saint Maxime le Confesseur. Qui était-il ? Quels en sont les principaux traits de sa vie et de son œuvre ? Quelle a été sa contribution fondamentale dans la « systématisation » de cette doctrine de la synergie. »