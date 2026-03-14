Les cartes de Pâques 2026 de l’Acer-Mjo

L’Acer-Mjo propose des cartes de Pâques 2026 à la vente. La collection se trouve ici. Pour en commander voir là.
Le Pasteur d’Hermas est une œuvre prophétique et apocalyptique du IIᵉ siècle, centrée sur la conversion et la pénitence. À ...
Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête haute en couleurs et en joie : le Carnaval en Grèce, ...
Grand Carême, dispense de vin et d’huile Liturgie de S. Jean Chrysostome Commémoration des défunts Saint Benoît de Nursie, patriarche ...
Grand Carême, dispense de vin et d’huile Commémoration des défunts Sainte Eudocie, vierge, martyre à Héliopolis (170) ; saints Hermès ...
La Métropole grec-orthodoxe de France organise, mardi 17 mars 2026 à 19 h, la cinquième conférence du cycle des Rencontres ...
Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête ancienne, joyeuse et profondément symbolique : la Maslenitsa.C’est une fête populaire ...
Cette seconde introduction approfondit la figure des femmes comme autorités spirituelles sans pouvoir institutionnel. Elle met en lumière les Mères ...
Grand Carême Translation des reliques de saint Nicéphore, patriarche de Constantinople (en 842); saints Africain, Publius et Térence, martyrs (IIIème ...
Grand Carême Liturgie des Présanctifiés Saint Basile le confesseur, moine, compagnon de saint Procope le décapolite (750) ; saints Nymphas ...