À propos de l'auteur

Photo of author

Christophe Levalois

Cofondateur et rédacteur en chef d'Orthodoxie.com. Professeur d'histoire et de géographie, auteur. Derniers ouvrages parus : "La royauté et le sacré" (Cerf, 2016) ; "Le christianisme orthodoxe face aux défis de la société occidentale" (Cerf, 2018) ; "Le loup et son mystère. Histoire d'une fascination" (Le Courrier du livre, 2020), prix Jean Dorst 2020. Blog : https://levalois.blogspot.com/
Lire tous les articles par Christophe Levalois

Articles populaires

Recension: Hiéromoine Grégoire du Mont-Athos, «La foi, la liturgie et la vie de l’Église orthodoxe. Une esquisse de catéchisme orthodoxe»

Ce catéchisme est particulièrement bienvenu pour les parents en attente, pour leurs enfants d’un catéchisme orthodoxe fiable, mais aussi pour ...

Jean-Claude Larchet, « « En suivant les Pères… ». La vie et l’œuvre du père Georges Florovsky »

Vient de paraître: Jean-Claude Larchet, « “En suivant les Pères… ”. La vie et l’œuvre du Père Georges Florovsky », ...

L’Église orthodoxe de Pologne : la question de l’Église orthodoxe d’Ukraine doit être tranchée par un concile panorthodoxe

Le [0] mars 2026, à Varsovie, sous la présidence de Sa Béatitude le métropolite de Varsovie et de toute la ...

Les cartes de Pâques 2026 de l’Acer-Mjo

L’Acer-Mjo propose des cartes de Pâques 2026 à la vente. La collection se trouve ici. Pour en commander voir là.

RCF Bordeaux, «Les chemins de l’orthodoxie» : « Saint Syméon le Nouveau Théologien »

Pour honorer saint Syméon le Nouveau Théologien, fêté le 12 mars, le père Jean-Claude Gurnade, nous signale la parution dans ...

RCF Aix-Marseille : Les Pères apostoliques – Le Pasteur d’Hermas et la lettre à Diognète

Le Pasteur d’Hermas est une œuvre prophétique et apocalyptique du IIᵉ siècle, centrée sur la conversion et la pénitence. À ...

RCF Hérault : Le Carnaval en Grèce – Apokries, coutumes et traditions

Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête haute en couleurs et en joie : le Carnaval en Grèce, ...

14 mars

Grand Carême, dispense de vin et d’huile Liturgie de S. Jean Chrysostome Commémoration des défunts Saint Benoît de Nursie, patriarche ...

1er mars (ancien calendrier) / 14 mars (nouveau)

Grand Carême, dispense de vin et d’huile Commémoration des défunts Sainte Eudocie, vierge, martyre à Héliopolis (170) ; saints Hermès ...

Patriarche Porphyre de Serbie : « Ne permettez pas que le peuple orthodoxe serbe soit chassé du Kosovo et de la Métochie »

Les autorités kosovares ont l’intention d’appliquer dès le lundi 16 mars 2026 une loi « sur les étrangers » qui vise en ...

Un office épiscopal a eu lieu au monastère en ruines des Quarante Martyrs en Albanie

Un moment historique s’est produit le 8 mars, lorsqu’un hiérarque de l’Église orthodoxe albanaise a célébré les Vêpres sur les ...

De célèbres icônes vénérées en Russie pourraient bientôt être restituées aux églises depuis la galerie Tretiakov

Les l’icônes de la Mère de Dieu de « Vladimir » (XIIe siècle), et « Donskoï (peinte par Théophane le Grec en 1380) ...

La 5e Rencontre de Saint-Stéphane : « Sophrony, un saint génial, tout simplement »

La Métropole grec-orthodoxe de France organise, mardi 17 mars 2026 à 19 h, la cinquième conférence du cycle des Rencontres ...

L’Église biélorusse met en garde contre les fausses informations spirituelles générées par l’IA

Le département d’information synodale de l’Exarchat de Biélorussie a publié une déclaration mettant en garde le clergé, les moines et ...

RCF Hérault : La Maslenitsa : coutumes et traditions

Cette semaine, je vous invite à découvrir une fête ancienne, joyeuse et profondément symbolique : la Maslenitsa.C’est une fête populaire ...

RCF Aix-Marseille : Femmes, foi et fécondité dans l’Eglise indivise du premier millénaire (2)

Cette seconde introduction approfondit la figure des femmes comme autorités spirituelles sans pouvoir institutionnel. Elle met en lumière les Mères ...

13 mars

Grand Carême Translation des reliques de saint Nicéphore, patriarche de Constantinople (en 842); saints Africain, Publius et Térence, martyrs (IIIème ...

28 février (ancien calendrier) 13 mars (nouveau)

Grand Carême Liturgie des Présanctifiés Saint Basile le confesseur, moine, compagnon de saint Procope le décapolite (750) ; saints Nymphas ...
Orthodoxie com logo

Le site Orthodoxie.com a pour objectif la diffusion d’informations en langue française sur l’orthodoxie en France et dans le monde.

Catégories

Actualités

Apprendre

Être ensemble

Contact

+33 617 86 32 96

bonjour@orthodoxie.com

24 avenue Roland Garros

78140 Vélizy

Abonnement

En vous abonnant à Orthodoxie.com, vous soutenez le journalisme orthodoxe indépendant et objectif.

Voir Plus

© 2026 Orthodoxie.com

Présentation du site Politique de confidentialité

Construit sur GeneratePress. Map du site.