Les églises orthodoxes resteront ouvertes en Crète malgré le coronavirus

« Le Saint-Synode régional de l’Église de Crète s’est réuni le vendredi 13 mars 2020 en session extraordinaire et a discuté l’adoption des mesures nécessaires au titre de l’épidémie du coronavirus, que l’Église de Crète doit prendre et communique ce qui suit :

1. En premier lieu, l’Église de Crète souligne la nécessité pour tous de se conformer aux règles d’hygiène et aux prescriptions des autorités compétentes de l’État, conformément au communiqué du Saint-Synode du Patriarcat œcuménique. L’Église de Crète, avec responsabilité, adopte toutes les mesures prises par l’État hellénique pour faire face à cette situation extraordinaire. Elle fera la même chose pour tout ce qui sera nécessaire en fonction du développement de la maladie, dans un avenir immédiat.

2. L’Église de Crète annonce que les offices quotidiens seront célébrés régulièrement dans les églises, recommandant particulièrement aux personnes âgées et à ceux qui appartiennent aux groupes de personnes sensibles, de rester chez eux et à ne pas venir dans les églises, afin d’éviter les contacts rapprochés avec d’autres personnes. Si le développement de la maladie, au cours de la prochaine période, conduit l’État hellénique à décider de prendre des mesures extraordinaires, l’Église de Crète les examinera avec grande attention.

3. La divine Communion est le Corps et le Sang du Christ. La participation au sacrement de la divine Eucharistie est volontaire chez les fidèles, avec pour condition et prédisposition une foi véritable et ferme.

4. L’archevêché et les diocèses métropolitains de l’Église de Crète ont suspendu les conférences, les activités des centres spirituels et culturels, de différentes écoles, réunions, cercles d’études de la Sainte Écriture, les activités catéchétiques et de formation, ainsi que les pèlerinages, conformément aux décisions des organes compétents de l’État.

5. Les bureaux de l’archevêché et des diocèses métropolitains de l’Église de Crète seront à la disposition du public, de 10 à 12h.

6. Une encyclique synodale détaillée sera lue dimanche prochain dans les églises et sera diffusée par les medias de Crète, pour plus d’informations.

7. Des prières spéciales seront élevées dans les églises, lors des offices de l’Acathiste à la Mère de Dieu et lors de la sainte Liturgie dominicale ». Source